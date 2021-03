São Paulo tem mudança no rodízio de veículos a partir de segunda-feira; veja funcionamento

Mudança no horário faz com que veículos possam circular no turno da manhã e da noite, mas proíbe trânsito durante horário de toque de restrição imposto pelo governo

Paulo Guereta/Estadão Conteúdo Novo horário para rodízio de veículos será iniciado na segunda-feira



Entre uma série de medidas para tentar conter a propagação da Covid-19 na capital, a prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 18, uma mudança no rodízio de veículos da cidade. Agora, o horário de proibição de veículos específicos nas ruas vai passar a seguir o toque de restrição imposto pelo governo do estado, sendo cumprido das 20h até as 5h. Com isso, o horário do rodízio habitual, entre 7h e 10h e entre 17h e 20h fica liberado para trânsito normal de veículos. A logística de dia da semana e número das placas não vai mudar. Os carros cujo número termine com 1 e 2 serão multados se violarem o novo horário nas segundas; com final 3 e 4 nas terças; com placa 5 e 6 nas quartas; 7 e 8 nas quintas e 9 e 0 nas sextas.

A permissão para circulação dos veículos pela manhã e no fim da tarde foi anunciada como uma forma de fazer com que os moradores da cidade evitassem o transporte público para ir e voltar dos trabalhos essenciais. A medida será iniciada na próxima segunda-feira, 22, e deve valer por duas semanas. “A gente espera com isso que as pessoas, mais do que tenham receio de qualquer fiscalização, que as pessoas entendam que esse é um momento de ação coletiva contra o coronavírus. Eu que enfrento uma doença e luto para estar vivo a cada dia queria que a cidade de São Paulo possa pensar na sua saúde, na saúde do seu semelhante, na sua família, nos seus amigos, nos seus vizinhos. As nossas ações têm consequência”, afirmou o prefeito Bruno Covas. Na capital, 88% dos leitos estão ocupados.