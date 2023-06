São Paulo tem primeiro foco de gripe aviária

Ave silvestre foi encontrada em Ubatuba, no litoral norte do Estado; total de casos no país subiu para 24

Paulo Gil / Reserva Parques O Ministério da Agricultura e Pecuária esclarece que a produção nacional de carnes e ovos está livre para o consumo



Nesta segunda-feira, 5, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou o primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) em São Paulo. A doença foi encontrada em uma ave silvestre chamada de trinca-réis-real na cidade de Ubatuba, litoral norte do Estado. No mesmo dia, as autoridades especializadas também detectaram outro foco em Niterói, no Rio de Janeiro. Com estas duas confirmações, o total de casos no país foi para 24, espalhados em quatro Estados – Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. No entanto, o Mapa esclarece que a produção nacional de carnes e ovos continua livre para o consumo e para a exportação. Caso alguma ave infectada seja encontrada, a pasta recomenda que se evite o contato, acione o serviço veterinário local próximo ou realize a notificação por meio do e-Sisbravet.