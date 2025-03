São Paulo terá chuva e altas temperaturas na última semana de verão

Nesta segunda-feira (17), termômetros devem variar entre 19°C e 27°C, com alerta de pancadas no final da tarde

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar da previsão de chuva, o calor deve predominar nos próximos dias



O estado de São Paulo se prepara para um período de chuvas nos próximos dias, conforme o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de perigo potencial para chuvas intensas abrange áreas como o Vale do Paraíba e a região metropolitana da capital paulista, com validade até esta segunda-feira (17).

Na cidade de São Paulo, a previsão para o início da semana indica um dia com sol intercalado por nuvens e chuvas que devem ocorrer no final da tarde. As temperaturas na capital devem oscilar entre 19°C e 27°C, com a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, especialmente no período da tarde.

Para a terça-feira (18), as temperaturas mínimas devem ser de 20°C, enquanto as máximas podem chegar a 28°C. Espera-se que as chuvas se intensifiquem entre o meio da tarde e o início da noite, trazendo um aumento na umidade e possíveis transtornos.

Na quarta-feira (19), a previsão é de que as temperaturas variem entre 19°C e 28°C, com a ocorrência de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já na quinta-feira (20), o clima deve ser mais quente, com máximas atingindo 30°C e mínimas de 17°C, além de um céu nublado e a continuidade das chuvas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira