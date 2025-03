Prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 começa nesta segunda

Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações, um aumento de quase 3 milhões em comparação ao ano anterior; contribuintes têm até o dia 30 de maio para terminar a prestação de contas fiscais

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Novo aplicativo "Receita Federal" está disponível para dispositivos Android e iOS



Nesta segunda-feira (17), a Receita Federal começou a receber a declaração do Imposto de Renda 2025, que se refere ao ano-calendário de 2024. Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para enviar suas declarações.

O novo limite de rendimento para a obrigatoriedade de declaração foi elevado para R$ 33.888 por ano, enquanto o teto de isenção foi fixado em R$ 2.824.

O período de entrega das declarações totaliza em 74 dias. A Receita Federal projeta receber cerca de 46,2 milhões de declarações neste ano, com uma expectativa de que 45% delas resultem em restituição.

Para quem deseja baixar o programa no computador, é necessário acessar o site da Receita Federal, clicar na seção “Imposto de Renda” e seguir as orientações para o download.

O novo aplicativo “Receita Federal” está disponível para dispositivos Android e iOS, mas não é recomendado para contribuintes que tenham obtido rendimentos de renda variável ou que atuem na área rural.

Entre as principais alterações, destaca-se o aumento do limite de rendimento e do teto de isenção. Além disso, a declaração pré-preenchida estará acessível a partir do dia 1º de abril, facilitando o processo para os contribuintes.

Os contribuintes devem fornecer informações detalhadas, incluindo dados pessoais, dependentes, rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, além de despesas que podem ser deduzidas. É fundamental que todos os bens e direitos sejam informados, e os ganhos de capital também precisam ser registrados na declaração.

Ao final do preenchimento, o contribuinte terá a opção de escolher entre a declaração simplificada ou a completa, dependendo de suas necessidades.

