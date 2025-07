São Paulo terá nova queda de temperatura durante a semana; veja quando

Propagação de uma área de baixa pressão atmosférica, que se formou inicialmente no Paraguai, já atinge a fronteira dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina

DENNY CESARE/ESTADÃO CONTEÚDO O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Estados do Sul



A capital paulista deve registrar nova queda de termômetros entre terça-feira (29), e a sexta-feira, 1º, da semana que vem. A cidade permanece em estado de alerta para baixas temperaturas. Conforme previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as simulações atmosféricas mais recentes indicam chuva fraca e chuviscos na próxima segunda-feira, 28, dia que antecede o novo declínio dos termômetros. Entre sábado, 26, e segunda-feira, porém, o clima permanecerá mais ameno, com máximas variando entre 25ºC e 28ºC.

Nesta sexta-feira, 25, a capital amanheceu com nebulosidade e baixas temperaturas. “O dia termina com variação de nuvens e possibilidade de chuviscos isolados durante a noite, principalmente no extremo sul da capital”, estima o CGE. Depois do registro de declínio de temperaturas, a expectativa é de gradativa elevação do termômetros a partir da sexta-feira que vem.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue:

Sexta-feira: entre 14ºC e 21ºC;

Sábado: entre 13ºC e 25ºC;

Domingo: entre 15ºC e 28ºC;

Segunda-feira: entre 16ºC e 25ºC;

Terça-feira: entre 12ºC e 15ºC;

Quarta-feira: entre 11ºC e 16ºC;

Quinta-feira: entre 10ºC e 17ºC;

Sexta-feira: entre 10ºC e 23ºC.

A propagação de uma área de baixa pressão atmosférica que se formou inicialmente no Paraguai, já atinge a fronteira dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, de acordo com o CGE. “As instabilidades mais significativas devem se restringir a esses três Estados nos próximos dias”, reforça o órgão municipal.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Estados do Sul, assim com trechos de Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo na divisa com o Paraná até esta sexta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias