Feriado prolongado de 1º de maio terá tempo firme em grande parte do Brasil, mas a passagem de uma massa fria atinge o sul e o sudeste

Divulgação / Governo de SP SP e RJ terão sol e calor, mas frente fria traz chuva no domingo



O feriado prolongado de 1º de Maio será marcado por mudanças no tempo em diferentes regiões do país. Enquanto áreas do interior terão predomínio de sol, calor e baixa umidade do ar, uma frente fria avança pelo centro-sul do Brasil e deve provocar chuva, ventos fortes e queda de temperatura entre sexta-feira (1º) e domingo (3).

De acordo com a Climatempo, o sistema vem acompanhado por um ciclone extratropical e por uma massa de ar frio de origem polar. A atuação desses sistemas também deve deixar o mar agitado em trechos do litoral do sul e do sudeste, com possibilidade de ressaca. Veja abaixo região por região:

Sudeste

No sudeste, o feriado começa com predomínio de sol e temperaturas elevadas em praticamente toda a região. Na sexta-feira, não há previsão de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Em São Paulo, o tempo segue firme também no sábado (2), com aumento de nuvens ao longo do dia. A chuva deve começar à noite no Vale do Ribeira e no litoral sul. Há possibilidade de chuvisco em áreas do sul da capital e da Grande São Paulo.

No domingo, a frente fria avança pelo estado. A previsão é de céu encoberto, chuva ao longo do dia e queda de temperatura no sul e no leste paulista, incluindo a capital, a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira. No litoral, a chuva pode ser persistente, com risco de alagamentos. Também há previsão de ventos moderados a fortes e mar agitado.

No Rio de Janeiro, a sexta-feira e o sábado serão de sol e calor. A mudança no tempo ocorre no domingo, quando a chuva começa pela manhã no centro-sul do estado, incluindo a capital, a Região Metropolitana, a Costa Verde e a Região Serrana. Ao longo da tarde, a instabilidade se espalha para as demais áreas fluminenses. Na Costa Verde, há risco de chuva volumosa. O mar também deve ficar agitado.

Em Minas Gerais, o tempo permanece estável na maior parte do estado durante todo o feriado. Há possibilidade de pancadas de chuva apenas no Sul de Minas e na Zona da Mata, entre a tarde e a noite de domingo. Em Belo Horizonte e nas demais regiões mineiras, a previsão é de sol e temperaturas elevadas.

No Espírito Santo, a sexta-feira e o sábado terão predomínio de sol. No domingo, áreas de instabilidade avançam pelo centro-sul do estado durante a tarde, alcançando a região de Vitória. No norte capixaba, a chuva pode ocorrer à noite.

Sul

A região sul será a mais afetada pela passagem da frente fria. No Rio Grande do Sul, há previsão de chuva desde a madrugada de sexta-feira, com risco de temporais em várias regiões. A instabilidade avança rapidamente pelo estado ao longo do dia. No sábado, a chuva ainda ocorre em grande parte do território gaúcho, mas perde força gradualmente. A temperatura entra em queda ao longo do dia.

No domingo, o ar frio predomina no Rio Grande do Sul. Há possibilidade de geada em áreas da fronteira com o Uruguai e formação de nevoeiro ao amanhecer.

Em Santa Catarina, a sexta-feira começa com sol, mas a chuva avança a partir da tarde. O sábado será de muitas nuvens, chuva frequente e queda de temperatura. No domingo, o tempo melhora em parte do estado, embora ainda haja previsão de chuva fraca em áreas do litoral e do Vale do Itajaí.

No Paraná, a sexta-feira será de sol e calor. No sábado, a chuva retorna a áreas do centro, sul, leste e à Região Metropolitana de Curitiba. No domingo, a instabilidade se espalha por todo o estado, com possibilidade de chuva a qualquer hora.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o tempo firme predomina na maior parte da região. Em Goiás, no Distrito Federal e em grande parte de Mato Grosso, o feriado será de sol, calor e baixa umidade do ar.

Em Mato Grosso do Sul, a sexta-feira e boa parte do sábado ainda serão de tempo aberto. A aproximação da frente fria provoca aumento de nuvens e pancadas de chuva em áreas próximas à fronteira com o Paraguai. No domingo, os ventos frios reduzem as temperaturas, principalmente no sul do estado.

Nordeste

A chuva continua frequente no norte e no leste do nordeste durante o feriado prolongado. A atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém condições para pancadas de chuva no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

Há risco de chuva forte em capitais como São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal e João Pessoa.

No litoral leste da região, a circulação de ventos favorece a formação de nuvens carregadas. A chuva deve ocorrer com frequência no litoral e na Zona da Mata de Pernambuco, em Alagoas e no leste da Bahia. No interior, o tempo segue mais seco, com predomínio de sol em áreas do sertão e do oeste baiano.

Norte

No Norte, o calor e a alta umidade mantêm a previsão de pancadas de chuva em grande parte da região. Os maiores volumes são esperados no Amazonas, em Roraima, no norte do Pará, no Amapá e no centro-oeste do Acre.

As capitais com maior risco de chuva forte são Manaus, Boa Vista, Belém e Macapá. Em Rondônia, no extremo sul do Pará e no centro-sul do Tocantins, incluindo Palmas, o sol aparece por mais tempo e a chance de chuva é menor.