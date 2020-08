São Paulo ultrapassa marca de 620 mil casos da Covid-19

Com 37 mortes e 1.289 novos casos nas últimas 24 horas, Estado soma 25.151 óbitos

Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo passa de 25 mil mortes por Covid-19



Com 1.289 novos casos e 37 mortes computadas nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 628.415 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). O número de óbitos já passa de 25.151. Às segundas-feiras, o número de novos casos e de óbitos costuma ser menor por causa de um atraso nas contabilizações que ocorre durante o final de semana. Do total de casos diagnosticados no estado, 426.856 pessoas estão recuperadas da doença, sendo 77.237 delas após internação. Há 5.427 pessoas internadas em estado grave em toda São Paulo, em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.086 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) no estado está em 59,1%, enquanto na Grande São Paulo está em 57,6%.

Nesta segunda, a cidade de Osasco entrou na Justiça contra a determinação do governo do Estado de São Paulo de recuo no plano de flexibilização. O município foi rebaixado para a fase laranja na última sexta-feira, 7, e disse que não acatará a decisão. A prefeitura entende que o rebaixamento é uma determinação que não se aplica ao município, segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos). O recuo foi definido para toda a sub-região Oeste, que inclui as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. Além de Osasco, outros municípios também já se manifestaram contrários ao rebaixamento.

Bares interditados

Desde quinta-feira, os bares e restaurantes da cidade de São Paulo podem funcionar até as 22h. No primeiro fim de semana após a decisão do governo, 32 estabelecimentos foram interditados por não cumprir as regras de funcionamento. Um levantamento da prefeitura aponta que mais de 500 bares e restaurantes já foram fechados desde o começo da pandemia na cidade.

*Com Agência Brasil