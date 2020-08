Mundo se aproxima de 20 milhões de casos de Covid-19, aponta OMS

Mais de 720 mil pessoas já morreram com o novo coronavírus

EFE/EPA/ZOLTAN BALOGH Números da Covid-19 no mundo continuam subindo



O mundo já registrou mais de 19,7 milhões de casos de Covid-19, entre eles 728.012 mortes, segundo as estatísticas atualizadas nesta segunda-feira, 10, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O número de novos casos diários tem diminuído levemente em agosto, de 300 mil em 1º de agosto para 280 mil uma semana depois. No entanto, esses dados contrastam com o aumento na quantidade de mortes diárias, atualmente entre 5 mil e 6 mil a cada 24 horas.

Atrás da América, com 10,5 milhões de casos e 388 mil mortes (216 mil na América Latina), está a Europa, com 3,5 milhões de contágios e 216 mil óbitos, e o sul da Ásia, com 2,6 milhões de infecções e 53 mil falecimentos. Os Estados Unidos está prestes a superar 5 milhões de casos, com 160 mil mortes, e o Brasil é o segundo país mais afetado do planeta, com mais 3 milhões de casos e 100 mil óbitos. México (475 mil casos), Peru (471 mil), Colômbia (376 mil) e Chile (373 mil) também estão na lista dos dez países mais afetados pela pandemia, enquanto o território mexicano é o terceiro em número de mortes, 52 mil.

Até o momento, segundo a OMS, cerca de 12,9 milhões de pessoas já se recuperaram da doença, aproximadamente dois terços do total de casos registrados. Entre os mais de 6 milhões de casos ativos, aproximadamente 64 mil, ou 1%, estão em situação grave ou crítica. O diretor de emergência da OMS, Michael Ryan, também comentou nesta segunda-feira sobre as desconfianças em cima das vacinas que estão sendo produzidas pelo mundo. “Neste momento, não precisamos levantar suspeitas sobre qualquer vacina. O que precisamos fazer é olhar para eficácia e segurança dos testes”, afirmou Ryan.

*Com Agência EFE