São Paulo vai extinguir uso de copos e material plástico nas escolas estaduais

Iniciativa vai ao encontro com o tema da Organização das Nações Unidas (ONU), para os debates do 50º Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5 de junho

Divulgação/Governo de SP Escolas estaduais de SP deixarão de usar copos plásticos a partir do segundo semestre



O Governo de São Paulo vai extinguir o uso de copos nas escolas estaduais a partir do segundo semestre. Os itens serão substituídos por outros de material biodegradável. Eles serão confeccionados em polipropileno biodegradável, isento de deformações, furos, bordas afiadas e sujidades. A fabricação dos itens será realizada de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Serão distribuídos 400 milhões de unidades. O investimento aproximado é de R$ 19 milhões. São Paulo possui 5,3 mil escolas estaduais. Além disso, materiais escolares, como régua e transferidor, distribuídos pela Secretaria da Educação no início do ano letivo, também serão derivados de material biodegradável a partir de 2024.

A pasta explica que a iniciativa vai ao encontro com o tema da Organização das Nações Unidas (ONU), para o debates do 50º Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5 de junho. A data, criada pela entidade em 1972, visa conscientizar a sociedade em relação ao bom uso dos recursos naturais e incentivar o debate sobre os impactos causados à natureza. Os debates deste ano é justamente o combate a poluição plástica.