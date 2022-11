Saúde lança plano de combate à poliomielite

Ministro Marcelo Queiroga disse que é de extrema importância que a população se vacine contra a doença

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Plano de combate à poliomielite será discutido com os estados brasileiros em 17 e 18 de novembro



Um novo plano para o combate à poliomielite foi lançado nesta terça-feira, 1°, pelo Ministério da Saúde. Fortalecer a vigilância epidemiológica e a vacinação contra a doença está entre as principais ações da proposta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é de extrema importância que a população se vacine. O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 1989, na Paraíba. No entanto, a forte queda da cobertura vacinal preocupa o governo. No ano passado, o índice ficou abaixo de 70%. O recomendado é de 95%. A representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross, disse recentemente que o risco de retorno da poliomielite é real nas Américas. O plano de combate à poliomielite será discutido com os estados brasileiros em 17 e 18 de novembro. Já a capacitação de profissionais está marcada para o primeiro semestre de 2023.