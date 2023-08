Scanner corporal detecta drogas em genitália de advogada que tentava entrar em presídio no DF

Uma advogada, identificada com as iniciais E.F.R.S.M, foi presa ao tentar acessar a Penitenciária do Distrito Federal II (PDFII). Ao ser submetida ao scanner corporal antes do atendimento ao seu cliente no cárcere, foi detectado que a profissional, de 31 anos, possuía drogas escondidas em sua genitália. A mulher carregava 99g de substância, aparentando ser maconha, e 25g de substância, aparentando ser cocaína, no interior da vagina. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), a advogada foi encaminhada à 30ª DP, em São Sebastião, onde foi autuada em flagrante e está à disposição da justiça. Atualmente, a suspeita está em liberdade provisória.