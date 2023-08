Metrô e CPTM devem entrar em greve na próxima terça-feira após sindicato se posicionar contra privatização

Governo de São Paulo dá indicações de que deixará todo o sistema de transporte sob trilhos com a iniciativa privada

Márcia Alves/Metrô SP Metroviários podem entrar me greve na próxima terça-feira, 15



O Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo anunciou uma greve da categoria para terça-feira, 15. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 10, a entidade afirmar ser contra a privatização de todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô, como ocorreu nas linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda, razão pelo qual optou por cruzar os braços. A paralisação atingirá as linhas 1–Azul, 2–Verde, 3–Vermelha e 15–Prata, administradas pelo Estado. Outra justificativa é a contratação de uma empresa pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para realizar a manutenção da Linha 15 – Prata do monotrilho. Uma reunião foi marcada para o dia 28 de agosto, na qual será definida a empresa responsável pela manutenção da linha.

De acordo com o sindicato, a categoria aceitará trabalhar no dia 15 com todas as catracas liberadas, como uma forma de “não prejudicar a população e manifestar a luta contra a terceirização e a privatização”. O sindicato usou, como exemplo, as constantes falhas ocorridas nas Linhas 8 e 9, destacando que os passageiros “são prejudicados constantemente com atrasos, falhas e graves acidentes”. Uma entrevista coletiva com diretores da entidade foi marcada para segunda-feira, 14, na sede do sindicato, a partir das 10h.