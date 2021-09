‘Se o Alexandre de Moraes não tem limites, Bolsonaro tem que impor a ele’, diz Zoe Martinez

Em entrevista ao Pânico, influenciadora digital cubana afirmou que Judiciário usurpa de suas competências: ‘Vai prejudicar muito o país’

Reprodução/Pânico Cubana naturalizada brasileira trabalha com marketing político e foi a convidada do programa Pânico desta segunda, dia 12



Nesta quarta-feira, 8, o programa Pânico recebeu Zoe Martinez, influenciadora digital cubana. Em entrevista, ela comentou sobre a repercussão das manifestações do dia 7 de setembro e afirmou que o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o Judiciário vai prejudicar reformas e as eleições no Brasil. “Foi a maior da história de Brasília, 400 mil pessoas. Espero que o Judiciário caia em si e pare de usurpar de suas competências. Eu vejo que dá para evitar essa briga, vai ser uma briga que vai prejudicar muito o país, tem reformas em andamento, tem eleição ano que vem, vai prejudicar muito. Eu espero que o Alexandre de Moraes caia em si e diga: ‘Vamos conversar’. Estão chamando o Bolsonaro de antidemocrático, mas ele é obrigado a fazer alguma coisa. Se o Alexandre de Moraes não tem limites, o Bolsonaro tem que pôr um limite nele. Eles estão querendo, de alguma forma, que Bolsonaro não se reeleja ano que vem.”

Zoe ainda comparou o contexto atual do Brasil com Cuba, país onde nasceu e cresceu. Segundo ela, os brasileiros aos poucos estão perdendo a liberdade. “É muito parecido com o que acontece em Cuba. A gente vai perdendo nossa liberdade por fatia. A esquerda não está sendo censurada e comemora a censura da direita, mas uma hora a censura vai chegar neles também. Porém, eles não perceberam isso. Não sou bolsonarista, eu sou a favor da liberdade, mas quem defende a liberdade é o Bolsonaro. Muita gente gosta disso, do Estado cuidando, do Estado paparicando, mas é perigoso isso.”