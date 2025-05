Sebastião Salgado, ícone da fotografia, morre aos 81 anos

Salgado percorreu mais de 120 países, com obras marcados na história da fotografia mundial, como “Trabalhadores”, “Gênesis” e “Êxodos”. Em 1980, ele se consagrou na área retratando a Serra Pelada, maior garimpo ao ar livre do mundo, em uma série de fotografias em preto e branco. Cerca de 18 anos depois, ao lado da esposa Leila, fundou o Instituto Terra, em sua luta pelo reflorestamento da Mata Atlântica brasileira e do planeta em geral. “A fotografia é o espelho da sociedade”, declarou Sebastião ao ser premiado em Londres por sua carreira, que foi concentrada nos últimos anos na proteção da natureza. Em 2024, Salgado anunciou sua aposentadoria. Em entrevista ao jornal The Guardian, o fotógrafo disse que seu corpo estava sentindo “os impactos de anos de trabalho em ambientes hostis e desafiadores”.