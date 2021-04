Secretaria impede realização de festa para 500 pessoas no Rio de Janeiro

As fiscalizações da Seop registraram um total de 1 829 autuações, com 85 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e 30 estabelecimentos fechados ao longo do sábado, 17

Wikimedia Commons Fwellisch A festa aconteceria Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre da Zona Oeste do Rio de Janeiro



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) impediu a realização de uma festa para 500 pessoas na zona oeste do Rio de Janeiro na tarde deste sábado, 17. A balada aconteceria no bairro nobre de Recreio dos Bandeirantes, onde já estavam montados os equipamentos de som para um show ao vivo e uma recepção onde seriam vendidos os ingressos. “Quando a equipe de fiscalização chegou ao local, cerca de 50 pessoas estavam presentes. Todo o material da festa, como comidas e bebidas, total de 3.774 itens, foi apreendido e o responsável pelo estabelecimento foi multado por violação de medida sanitária”, disse a secretaria em nota. No município do Rio de Janeiro, que segue na faixa de risco muito alto para a Covid-19, é proibido qualquer evento que cause aglomeração. Apesar disso, as fiscalizações da Seop registraram um total de 1 829 autuações, com 85 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e 30 estabelecimentos fechados no sábado, 17.