Caso Henry: Novos advogados de Monique dizem que ela foi agredida por Dr. Jairinho

Polícia ainda não foi respondeu se convocará a mãe de Henry para depor novamente

Vitor Brugger/AM Press/Estadão Conteúdo Eles são suspeitos do assassinato brutal de Henry Borel, de apenas 4 anos, filho de Monique



A nova defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, diz que ela sofria violência física do vereador Dr. Jairinho. Os advogados querem que ela preste um novo depoimento à polícia. Porém, ainda não foi respondido se convocará a mãe de Henry para depor novamente. Dr. Jairinho e a namorada Monique Medeiros estão presos temporariamente desde o dia 8 de abril. Eles são suspeitos do assassinato brutal de Henry Borel, de apenas 4 anos, filho de Monique.

O delegado Antenor Lopes, diretor de Polícia da Capital do Rio de Janeiro, esclareceu que o delegado Henrique Damasceno vai analisar se é necessário ou não uma nova oitiva da Monique para poder apresentar seu relatório final. Antenor disse que isso só deve ser decidido na semana que vem, mas que a expectativa é encerrar o inquérito dentro de pouco tempo, já que a policia que investiga o caso colheu provas contundentes — mais que suficientes para levar a Justiça.

Vinte dias após ter sido procurada por Monique, que relatava que seu filho, Henry Borel, quando via Dr. Jairinho, chegava a “vomitar e tremer”, a pediatra do menino contatou novamente a mãe. A profissional Renata, prima de Monique, queria entender o que levou a morte da criança que, segundo ela, “era tão bem cuidada e saudável”. A troca de mensagens entre as duas foi recuperada no celular da professora pela Polícia Civil. A conversa consta no inquérito que apura o crime de homicídio duplamente qualificado por emprego de tortura e sem oportunidade de defesa da vítima.

*Com informações da repórter Caterina Achutti