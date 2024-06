Secretário da Agricultura de SP prevê ‘virada de chave’ na transição energética do Estado e no ‘pré-sal caipira’

Governo estadual apresentou procedimento de licenciamento ambiental das plantas de produção de biocombustíveis; à Jovem Pan, Guilherme Piai, disse que o mecanismo trará segurança jurídica e previsibilidade

Divulgação/Governo de São Paulo O secretário Guilherme Piai (ao centro) durante evento na cidade de Narandiba, no interior do Estado



O governo de São Paulo apresentou, na cidade de Narandiba, no interior do Estado, o procedimento de licenciamento ambiental das plantas de produção de biocombustíveis. Com grande potencial para impulsionar a transição energética, resíduos agropecuários, lixo e biomassa da cana-de-açúcar, serão transformados em biogás e biometano, o que ajudará na redução de emissões de gases de efeito estufa. A resolução traz regras para a produção, armazenamento e transporte seguro dos biocombustíveis. A iniciativa é uma parceira da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Infraestrutura e Logística e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

O secretário da Agricultura, Guilherme Piai, disse à Jovem Pan que o mecanismo trará segurança jurídica e previsibilidade, permitindo assim maior atração de investimentos para o setor. Piai ainda ressalta: “É uma virada de chave na transição energética em São Paulo e do nosso ‘pré-sal caipira’, o que vai ser muito mais utilizado com essa resolução”. São Paulo conta com 166 empresas do setor sucroenergético, registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária.