Secretário de Cultura, Mário Frias é internado com princípio de infarto

Reprodução/Instagram Secretário de Cultura, Mário Frias



A Secretaria de Comunicação da Presidência informou nesta sexta-feira, 11, que o secretário de Cultura, Mário Frias, deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília, nesta tarde, com princípio de infarto. Neste momento, segundo a assessoria, o secretário passa por procedimento de cateterismo. O ator tomou posse em 23 de junho no governo do presidente Jair Bolsonaro, ocupando o lugar da atriz Regina Duarte. Até o momento, não há informações sobre se o estado de saúde de Frias.