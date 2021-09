Segunda dose de vacina da Janssen aumenta para 94% proteção contra Covid-19

Segundo a farmacêutica, resultados foram obtidos em voluntários nos Estados Unidos; dados foram enviados à FDA, agência reguladora norte-americana

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vacina da Janssen é aplicada no Brasil



A Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, afirmou que a aplicação de uma dose adicional da vacina contra a Covid-19 aumentou a proteção para 94%. O resultado foi obtido em um teste clínico que testou a aplicação da segunda dose dois meses após a primeira aplicação. Em nota, a Janssen afirmou que os resultados foram obtidos em testes com voluntários de 10 países, incluindo os Estados Unidos. A taxa de 94% só foi encontrada nos EUA, mas a empresa não explicou o motivo da diferença de taxa de eficácia. Ainda de acordo com a Janssen, a taxa de eficácia aumentou 12 vezes quando o imunizante foi aplicado seis meses após a primeira aplicação. A farmacêutica também afirmou que o imunizante garantiu 100% de proteção contra variações mais severas nas primeiras duas semanas após a aplicação. Segundo a empresa, os novos dados foram enviados à Food And Drug Administration (FDA), agência responsável por regular as vacinas nos Estados Unidos.