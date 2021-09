Justiça Federal libera R$ 1,4 bilhão em atrasados para aposentados e pensionistas do INSS

Valor foi liberado para Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em agosto de 2021

Reprodução/Facebook Justiça Federal liberou R$ 1,4 bilhões em atrasados



O Conselho Federal de Justiça liberou R$ 1,4 bilhões em atrasados do INSS para segurados, aposentados e pensionistas que venceram ações e Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em agosto de 2021. O valor é destinado a quitar atrasados de matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. São 75.547 processos, com 94.698 beneficiários. Informações sobre a data em que os saques serão disponibilizados e detalhes sobre o atrasados ficam disponíveis via consulta de RPVs no Portal do Tribunal Regional Federal responsável. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região atende segurados de São Paulo e liberou R$ 205 milhões para pagar 8.414 processos previdenciários e assistenciais. São 9.766 beneficiários.