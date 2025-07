Segunda-feira começa menos gelada, mas frio ainda persiste

Por conta da baixa incidência de sol, característica do inverno, termômetros continuam baixos no Estado de São Paulo ao longo da semana; na capital paulista, máximas devem alcançar valores entre 24°C e 26°C

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Qualidade do ar não está boa e deve permanecer assim ao longo dos dias



A segunda-feira (14) começou fria no Estado de São Paulo, mas conforme o Climatempo, a temperatura deve subir um pouco nesta tarde e nos próximos dias na região metropolitana. Isso porque uma massa de ar seco e frio atua sobre o Sudeste neste momento, mas uma mudança da direção dos ventos ao longo da semana deve trazer um “calorzinho tropical à região”. Ao mesmo tempo, a qualidade do ar não está boa e deve permanecer assim ao longo dos dias, já que não há previsão de chuva. A região mais afetada é o noroeste e centro-oeste do Estado, onde os níveis de umidade devem ficar abaixo dos 30%, o que é considerado muito seco, segundo a Defesa Civil estadual. Há risco de queimadas.

O que orienta a Defesa Civil:

– Hidrate-se e evite atividades físicas nas horas mais quentes do dia;

– Não faça queimada para limpar terreno ou para destruir lixo, optando sempre pelo descarte no lugar indicado;

– Não jogue cigarros ou fósforos acesos às margens de rodovias;

– A soltura de balões, além de ser crime, pode provocar acidentes aéreos e incêndios;

– Incêndios florestais podem causar interrupção no transporte público, na distribuição de energia elétrica e nas redes de comunicação;

– Ao avistar fumaça suspeita ou fogo de incêndio em mata, informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193).

Frio não some, mas temperaturas se elevam um pouco

Por conta da baixa incidência de sol, característica do inverno, o frio não deve sumir totalmente do Estado de São Paulo. É esperado, somente, um leve aumento nas temperaturas, diminuindo a sensação de frio, especialmente na parte da tarde. Na região da cidade de São Paulo, por exemplo, as temperaturas máximas devem alcançar valores entre 24°C e 26°C, conforme a Climatempo. São três a quatro graus a mais do que nos 11 primeiros dias de julho, quando as temperaturas máximas na cidade ficaram quase sempre entre 20°C e 23°C.

“O frio no amanhecer também vai diminuir. São Paulo teve 6 dias com temperaturas em torno de 10°C desde o início de julho. Nos próximos dias, as temperaturas do comecinho das manhãs também vão subir um pouco e devem ficar entre 12°C e 14°C”, diz a empresa de meteorologia.

*Com informações do Estadão Conteúdo