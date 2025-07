Frio diminui em São Paulo e no Sul, mas há alerta para baixa umidade

Chuvas ficam concentradas na faixa leste do Nordeste e no extremo norte do Brasil, especialmente em Roraima, norte do Amazonas e Amapá, onde há risco de temporais

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A falta de chuvas nas regiões Centro e Sul aumenta o risco de queimadas, já que a umidade relativa do ar está criticamente baixa



A previsão do tempo para esta sexta-feira (11) indica uma leve elevação nas temperaturas em São Paulo e na região Sul, com tempo firme e seco predominando na maior parte do país. Na capital paulista, a máxima chega a 23 °C, e em Porto Alegre, os termômetros podem marcar até 21 °C. No entanto, há alerta para geada na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A falta de chuvas nas regiões Centro e Sul aumenta o risco de queimadas, já que a umidade relativa do ar está criticamente baixa, atingindo níveis de 12% em algumas áreas, bem abaixo do ideal de 40% a 70%.

As chuvas ficam concentradas na faixa leste do Nordeste e no extremo norte do Brasil, especialmente em Roraima, norte do Amazonas e Amapá, onde há risco de temporais. No Sudeste, pode chover de forma isolada no Espírito Santo, em algumas áreas do Rio de Janeiro e no leste de Minas Gerais. Em outras capitais, as máximas previstas são de 33 °C em Cuiabá e 28 °C em Manaus. Paula Nobre, da Jovem Pan, destacou que o céu alaranjado no entardecer em São Paulo é um sinal da alta concentração de poluentes, reflexo do tempo seco.