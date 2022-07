Segunda semana do inverno terá sol e altas temperaturas no Sudeste e Centro-Oeste

Norte e Nordeste deverão registrar chuvas intensas e temperaturas estáveis ao longo da semana

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo deverá registrar altas temperaturas nesta semana



O inverno começou no dia 21 de junho, pouco mais de duas semanas atrás. Entretanto, sol e temperaturas acima do normal para essa estação irão predominar na região Sudeste nesta semana. Segundo o Climatempo, São Paulo não terá chuva e as temperatura deverão variar entre 14ºC e 28ºC. O boletim do Inmet mostra que também não existe previsão de chuva para s regiões Sudeste e Centro-Oeste. Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte apresentaram estabilidade nas temperaturas, seguindo o que foi previsto para a capital paulista. O Centro-Oeste, por sua vez, verá o calor acompanhar o sol, com a máxima em Cuiabá chegando a 36ºC. Goiânia e Campo Grande também terão uma semana com temperaturas elevadas. Brasília por sua vez, terá temperaturas um pouco mais baixas, com a máxima chegando a 26ºC.

As regiões Norte e Nordeste verão um cenário diferente, com previsão de chuva para essa semana. Em algumas partes do Norte, incluindo o Estado de Roraima, são esperados 100mm de chuva. No Nordeste, o acumulado pode atingir 120mm na costa. Em relação Às temperaturas, a maioria dos Estados o Norte apresenta estabilidade nas previsões, com mínimas variando normalmente entre 21º C e 22ºC e máximas oscilando entre 30ºC e 32ºC. No Nordeste, as variações são menores, com as máximas não atingindo temperaturas muito altas. A grande exceção é Teresina, cuja máxima para semana é de 30ºC.

No Sul, a chuva deverá atingir o Rio Grande do Sul durante a semana, com exceção de quarta e quinta-feira. As temperaturas ficarão entre 14ºC e 28ºC. Já no Paraná e em Santa Catarina, a chuva não deve dar as caras nos próximos dias, com o sol predominando ao longo da semana. Em Florianópolis, está prevista uma queda de temperatura na sexta-feira. Já em Curitiba, a queda está prevista para quinta, sendo que a máxima voltará a crescer na sexta.