Seis pessoas morreram e mais de 2 mil estão desabrigadas em Minas Gerais pelas fortes chuvas

O município de Salinas sofreu com o transbordamento do rio e a interdição de quatro pontes que ligam os dois lados da cidade

Reprodução/ Twitter @lucasnegrisoli Município de Salinas sofre com o transbordamento do rio Salinas



Além da Bahia, o Estado de Minas Gerais também tem sofrido com as fortes chuvas do fim de dezembro. De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira, 29, nos últimos dias seis pessoas morreram, 2.401 pessoas estão desabrigados e 10.200 estão desalojados. Ao todo, mais de 27 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas e 56 municípios estão em estado de emergência. A tempestade da segunda-feira, dia 27, fez o rio Salinas transbordar e parte do Município de Salinas ficou tomado pela água. Quatro pontes que ligam as duas parte da cidade foram interditadas, duas por impossibilidade de passagem e duas por precauções de segurança. O Corpo de Bombeiros recebeu 67 chamados referentes a chuvas, inundações, riscos de quedas de residência e pessoas ilhadas. A previsão da Defesa Civil é que a chuva diminua no Norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, mas tempestades com rajadas de vento e raios estão previstas para o Centro, Oeste, Sul e Triângulo Mineiro. As fortes chuvas ainda persistirão no Estado pelos próximos dias.