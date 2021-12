Acidente na Rodovia Anchieta deixa um morto e faixas ficam interditadas por horas

Uma carreta e um caminhão se envolveram em colisão, e motorista da carreta faleceu; veículos foram engolfados pelo fogo

Divulgação / Artesp Colisão entre carreta e caminhão deixa um morto na Anchieta



Um acidente ocorreu no quilômetro 54 da Rodovia Anchieta, em Cubatão, na madrugada desta quarta, 29, por volta das 4h da manhã, e deixou uma vítima fatal. Uma carreta colidiu contra a traseira de um caminhão, o que fez com o que o motorista da carreta morresse no local – o do caminhão sofreu ferimentos leves. Após a batida, os dois veículos pegaram fogo – eles permanecem no acostamento da rodovia, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A pista sul da rodovia ficou totalmente interditada até por volta das 7h, quando uma faixa foi liberada, reduzindo o congestionamento, e a liberação total ocorreu por volta das 9h20 da manhã. No período da tarde, o sistema Anchieta-Imigrantes funcionava sem congestionamento, nem na descida para o litoral, nem na subida para a região metropolitana.