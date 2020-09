Sergio Moro: Lava Jato ‘infelizmente está sofrendo alguns reveses’

Ex-ministro gravou um vídeo para o Movimento Vem Para Rua, em dia de passeatas em apoio à operação

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Carreata de apoiadores da Lava Jato em São Paulo



O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, agradeceu neste domingo, 6, os manifestantes que participaram da carreata em apoio à Lava Jato. Ao movimento Vem Pra Rua, em um vídeo, o ex-juiz federal afirmou que a operação “infelizmente está sofrendo alguns reveses neste momento”.

“A Operação Lava Jato foi a maior operação anticorrupção da história do Brasil e infelizmente tá sofrendo alguns reveses agora neste momento. Todo apoio é bem-vindo. Evidentemente, tudo isso faz parte de uma agenda maior anticorrupção, que precisa também de aprovações de lei no Congresso, como a PEC da segunda instância”, disse.

O vídeo foi exibido durante uma transmissão ao vivo do movimento para acompanhar as carreatas que aconteceram em várias cidades do País neste domingo. “Muito obrigada para aqueles que foram na rua, para aqueles que saíram em carreata. Sempre importante não ofender, não xingar, não usar mensagens de ódio, mas sim de apoio a fazer a coisa certa”, disse. À tarde, o ex-ministro também compartilhou um vídeo com imagens de uma carreata nas redes sociais. À tarde, o ex-ministro também compartilhou um vídeo com imagens de uma carreata nas redes sociais.

O ex-ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, também usou as redes sociais neste domingo para defender a Lava Jato. Nas rede sociais, ele afirmou que a operação “trouxe esperança de que era possível combater a corrupção no Brasil”. “A percepção de enfraquecimento da Lava Jato é motivo de desilusão e decepção. O combate à corrupção e à fraude é fundamental ao Brasil. Infelizmente, o momento é de descrença. Nada de Novo no Front”, escreveu.

* Com Estadão Conteúdo