Manifestantes fazem carreata em apoio à Lava Jato pelo Brasil; veja fotos

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO A manifestação foi organizada pelo movimento Vem Pra Rua e, em São Paulo, começou na praça Charles Miller, no Pacaembu



Grupos de manifestantes se reuniram em várias cidades do Brasil neste domingo, 6, para expressar apoio à Lava Jato após a saída do coordenador da força-tarefa da operação, o procurador Deltan Dallagnol, que ocorreu na última terça-feira, 1º de setembro. A carreata foi organizada pelo movimento Vem Pra Rua e tem como principal alvo o Procurador Geral da República (PGR), Augusto Aras, que ainda não determinou a continuidade dos trabalhos da força-tarefa. Apoiadores apontam que a Lava Jato está sofrendo um desmonte, liderado por Aras.

A maior das manifestações ocorreu em São Paulo. Por volta das 9 horas da manhã, os apoiadores se concentraram na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, e puderam acompanhar a manifestação apenas de dentro do carro, para que o distanciamento fosse mantido, por causa da pandemia do novo coronavírus. A organização da carreata confirmou que mais de 200 automóveis estavam participando do ato por volta do meio-dia. Panfletos com a inscrição “Aras, inimigo da Lava Jato” foram distribuídos durante o ato na capital paulista. “Em um País que se divide entre apoiar a rachadinha ou o Petrolão, nós escolhemos ficar do lado do Brasil. Somos uma terceira via”, afirmou um dos manifestantes no carro de som do evento em São Paulo. Em Brasília, a carreata terminou em frente à Procuradoria-Geral da República, com um buzinaço e pedidos pela prorrogação da operação.

Os protestos foram convocados após Dallagnol anunciar sua saída da Lava Jato. Ele alegou motivos pessoais e divulgou um vídeo em que falava sobre problemas de desenvolvimento que a filha, de 1 ano e 10 meses, vem enfrentando. “Foi uma imensa honra fazer parte desse time maravilhoso que serviu tanto à sociedade. Isso não é uma despedida e não vou deixar de sonhar com um país menos corrupto e mais justo. Vou priorizar a minha família, mas continuarei lutando como procurador e como cidadão”, disse Dallagnol. Quem assumiu o posto deixado por ele é o procurador Alessandro Oliveira.

Deltan vinha sofrendo desgaste em meio ao embate entre Augusto Aras e o grupo de procuradores de Curitiba, criado em 2014. Desde maio, após a saída de Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Aras tenta acessar o banco de dados da operação, que contém informações sigilosas sobre os investigados. O PGR foi ao Supremo Tribunal Federal (STF), após as três forças-tarefa – Curitiba, Rio e São Paulo – resistirem a abrir dados indiscriminadamente. As investidas foram freadas temporariamente pelo relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin.

Até o fim desta semana, Aras deve definir se prorroga a designação dos 13 membros da Lava Jato, quais permanecerão e por quanto tempo atuarão ainda com exclusividade para os processos do caso – mais de uma centena. Em sete anos, são mais de R$ 4 bilhões recuperados nas mais de 100 ações penais e 30 processos cíveis, contra 532 réus, 630 acordos de cooperação internacional, mais de 200 acordos de delação premiada. Há processos ainda abertos e cerca de 400 outras investigações, que podem gerar denúncias. Em pedido de prorrogação por mais um ano da força-tarefa, enviado ao PGR no último mês, os procuradores de Curitiba afirmam que, “sem dúvidas, falta muito a analisar e a fazer, dada a dimensão e complexidade dos casos e do volume de dados obtidos”.

Além da saída de Deltan, também na semana passada, sete procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo assinaram ofício a Aras solicitando desligamento dos trabalhos na operação até o final deste mês. Os procuradores argumentam “incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora natural dos feitos da referida força-tarefa, Viviane de Oliveira Martinez”. Martinez acusa a Lava Jato em São Paulo de concentrar a distribuição de processos sem passar por livre distribuição.

*Com Estadão Conteúdo