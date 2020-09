Servidor do ICMBio morre após combate a incêndio em Goiás

Wellington Fernando Peres Silva combatia uma queimada que consumia a floresta do Parque Nacional das Emas, no dia 21 de agosto

Welington Fernando Peres Silva, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), morreu na tarde desta terça-feira (1), vítima de queimaduras sofridas durante uma operação realizada no Parque Nacional das Emas, em Goiás, para combater incêndios. A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional) informou, em nota de pesar, que Welington Silva, que era instrutor de combate a incêndios, combatia uma queimada que consumia a floresta do Parque Nacional das Emas, no dia 21 de agosto, quando uma mudança brusca nos ventos o deixou em meio ao incêndio.

Ele chegou a ser levado às pressas para o Hugol, hospital em Goiânia especializado em queimaduras, mas seu estado de saúde era considerado gravíssimo. “O colega lutou bravamente durante todos esses dez dias, porém na tarde de hoje não resistiu e faleceu”, informou a Ascema e a Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente (Asibama) em Goiás.

“É com profunda tristeza que lamentamos a perda do colega Welington”, declararam as associações. “A Ascema Nacional e a Asibama Goiás deixam sua solidariedade à família e colocam-se à disposição para contribuir naquilo que estiver ao nosso alcance”, declaram as instituições. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lamentou a morte do servidor. “Nossos sentimentos à família, à esposa Valéria e às filhas, e o reconhecimento ao trabalho dele e dos brigadistas e aqueles que, juntos, trabalham no combate às queimadas”, disse Salles.

