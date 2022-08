Servidora do STJ cai de penhasco e morre durante trilha nos Andes Peruanos

Corpo da vítima, que estava de férias, foi encontrado apenas nesta terça-feira, 2, e foi levado para Lima, capital do Peru

Reprodução/Redes sociais Servidora Maria Lucia Paternostro, de 46 anos, estava de férias e fazia trilha nas montanhas



A servidora Maria Lucia Paternostro, de 46 anos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), caiu de um penhasco nos Andes Peruanos e morreu nesta segunda-feira, 1º. A vítima, que estava de férias, fazia uma trilha nas montanhas. Segundo amigos, o local onde aconteceu o acidente é de difícil acesso. O corpo foi encontrado apenas nesta terça-feira, 2, e foi levado para Lima, capital do Peru. No entanto, ainda não sabe quando será transportado para Brasília. Ministros da 3ª turma do STJ lamentaram a morte de Maria Lucia, nesta terça-feira, 2, durante sessão virtual. A vítima era assessora-chefe no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC).