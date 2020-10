Sesc e Farol Santander retomam atividades em São Paulo; veja programações

Retomada de espaços de exposição e visitação foi anunciada poucos dias após entrada da cidade na fase verde do Plano São Paulo contra o novo coronavírus

Bruno Leão / Divulgação Farol Santander reabre com exposição Revoada



Dez dias após a o avanço da Grande São Paulo para a fase verde do Plano São Paulo contra a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Sesc e o Farol Santander anunciaram nesta segunda-feira, 19, planos parciais de retomada de atividades e exposições. No caso do farol, o espaço funcionará com uma exposição Revoada, da artista Flávia Junqueira, aberta de terça a domingo com ocupação máxima de 60% do prédio e horário reduzido, das 13h às 19h. No caso do Sesc, o plano de abertura ocorrerá de forma gradual e detalhada para cada um dos serviços.

A maioria das exposições nas cidades de São Paulo, Santo André, São Caetano e Santos abre nesta terça-feira, 20, e precisa de agendamento prévio online realizado pela internet. Na cidade de Taubaté, a programação deve ser iniciada no próximo dia 27. A agenda e o agendamento online podem ser conferidos neste link.

O CineSesc, que retomará o funcionamento a partir da próxima quinta-feira, 22, funcionará de segunda a domingo com sessão única às 18h e lotação máxima de 30 pessoas, com aferição de temperatura do público obrigatória. Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela internet. As bibliotecas dos municípios na fase verde, por sua vez, estarão abertas unicamente para retirada e devolução de livros específicos, escolhidos por uma curadoria, a partir do dia 27 de outubro. É necessário que o interessado marque hora prévia para acessar o local. Todos os livros entregues passarão por um período de quarentena de 48 horas.

As comedorias estarão abertas exclusivamente para credenciados do Sesc em cinco locais da capital (24 de maio, Belenzinho, Pinheiros, Pompéia e Carmo), em Campinas, Santos, Santo André e Guarulhos. Os pratos não serão pesados (terão porções pré-definidas) e um horário deve ser marcado com antecedência para atendimento. As cafeterias e lanchonete não têm previsão de abertura. O projeto #EmCasaComSesc, disponibilizado durante a pandemia com shows nas casas dos artistas, continuará a ser transmitido, dessa vez, diretamente dos palcos, mas sem a presença de público até segunda ordem. Os estacionamentos estarão disponibilizados para carros com oferta de 50% das vagas, abertas de forma intercalada.