Setor de exploração de petróleo teve aumento de acidentes graves em 2024

Uma fatalidade foi registrada; dados da ANP também apontam que mais de 52 mil litros de óleo foram derramados no meio ambiente

Dentre esses incidentes, 183 resultaram em ferimentos



Em 2024, o setor de exploração e produção de petróleo no Brasil enfrentou um aumento significativo nos acidentes, totalizando 731 ocorrências, segundo avlwe Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Dentre esses incidentes, 183 resultaram em ferimentos, sendo que 78 deles foram considerados graves. Além disso, uma fatalidade foi confirmada, o que representa um agravamento em relação aos números de 2023, que contabilizou 718 acidentes, um óbito e 166 feridos, com 67 casos graves. Os dados de 2024 revelam que a poluição ambiental também foi uma preocupação, com a liberação de 52,91 mil litros de óleo no meio ambiente.

Além disso, foram despejados 8,63 mil litros de fluidos sintéticos, 23,1 mil litros de aditivos e 21,59 mil litros de fluidos de perfuração à base de água. A situação se agrava ainda mais com a emissão de 2.955 metros cúbicos de gás natural. Desde 2012, o setor já registrou um total alarmante de 43 mortes e 666 ferimentos graves, evidenciando a necessidade de medidas mais rigorosas de segurança e proteção ambiental.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias