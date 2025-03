Justiça revoga prisão de ex-policial envolvido em disparo que resultou em morte no Metrô de SP

Episódio ocorreu em 20 de fevereiro, quando Eneas Jose da Silva deu um tiro contra um jovem de 20 anos após uma discussão que teve início dentro do vagão

Reprodução/X/@ingriddg05 Como parte das condições impostas, a juíza suspendeu o porte de arma do réu e estabeleceu medidas cautelares



A Justiça de São Paulo decidiu revogar a prisão preventiva de Eneas Jose da Silva, um policial militar reformado de 57 anos, que se envolveu em um incidente fatal no metrô. O episódio ocorreu em 20 de fevereiro, quando Eneas disparou contra um jovem de 20 anos após uma discussão que teve início dentro do vagão e se estendeu até a plataforma da estação Vila Matilde. A juíza Isadora Botti Beraldo Moro levou em consideração diversos fatores ao tomar sua decisão. Entre eles, a idade de Eneas, seus antecedentes criminais positivos, a sua residência fixa e o fato de ser um ex-policial militar.

Como parte das condições impostas, a juíza suspendeu o porte de arma do réu e estabeleceu medidas cautelares, incluindo a obrigatoriedade de comparecer ao juízo a cada dois meses e a proibição de deixar a comarca sem autorização. A defesa de Eneas sustentou que ele agiu em legítima defesa, apresentando vídeos que documentavam o momento do disparo. Além disso, foram apresentadas evidências de que o ex-policial acionou o serviço de emergência, ligando para o 190 para solicitar ajuda para a vítima. Apesar do atendimento prestado pelo Samu, o jovem não sobreviveu aos ferimentos.

Após o incidente, Eneas também recebeu cuidados médicos antes de ser encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

