Seu carro está derretendo? 5 peças que o calor pode destruir

Não deixe uma onda de calor virar uma conta salgada na oficina. Descubra como blindar sua máquina dos dias mais quentes

Divulgação/Xiaomi Entrar no carro depois de horas sob o sol forte é quase um ritual: o bafo quente no rosto, o volante queimando as mãos e a busca desesperada pelo botão do ar-condicionado



Entrar no carro depois de horas sob o sol forte é quase um ritual: o bafo quente no rosto, o volante queimando as mãos e a busca desesperada pelo botão do ar-condicionado. Mas enquanto a gente se preocupa com o nosso conforto, o calor intenso está travando uma batalha silenciosa contra componentes vitais do nosso veículo. O verão pode ser um inimigo invisível para a saúde do seu carro, mas com as informações certas, você se torna o herói da sua garagem. Vamos desvendar quais são as 5 peças do carro que mais sofrem com o calor intenso e como protegê-las para curtir a estrada sem dor de cabeça.

O quinteto que mais sofre com o calorão

As altas temperaturas aceleram o desgaste de diversas partes do carro, transformando pequenos problemas em grandes prejuízos. Ficar de olho nestes cinco componentes é o primeiro passo para garantir que sua máquina rode macia, mesmo quando o asfalto parece estar derretendo.

Bateria: O calor extremo acelera a reação química dentro da bateria, causando a evaporação do fluido interno. Isso pode levar a uma falha súbita, deixando você na mão na pior hora possível;

Pneus: O ar dentro dos pneus se expande com o calor, aumentando a pressão. Rodar com pneus superinflados, combinado com o asfalto quente, aumenta drasticamente o risco de bolhas, deformações e até estouros;

Pintura e acabamentos: O sol é implacável. Os raios UV degradam o verniz, causando desbotamento, manchas e aquela aparência de carro cansado. Painéis, para-choques e borrachas também ressecam e podem rachar;

Mangueiras e correias: Feitas de borracha, essas peças vitais do motor (como a correia do alternador e as mangueiras do sistema de arrefecimento) ressecam com o calor excessivo, tornando-se quebradiças e propensas a fissuras;

Sistema de ar-condicionado: Em dias quentes, o ar-condicionado trabalha no limite. O compressor, coração do sistema, fica sobrecarregado para resfriar a cabine, o que pode acelerar seu desgaste e levar a falhas caras;

Operação verão: dicas práticas para blindar seu carro

Proteger seu carro do calor não exige um diploma de engenharia mecânica. Com alguns cuidados simples e rotineiros, você prolonga a vida útil dos componentes e garante viagens mais seguras e tranquilas.

Estacione na sombra sempre que possível: Parece óbvio, mas é a dica de ouro. Reduzir a exposição direta ao sol protege a pintura, os plásticos internos e externos e alivia o trabalho da bateria e do ar-condicionado. Se não houver sombra, um protetor de para-brisa já ajuda muito;

Calibre os pneus pela manhã: Faça a calibragem com os pneus ainda frios para obter uma leitura precisa. Siga sempre a pressão indicada no manual do proprietário ou na etiqueta da porta do motorista;

Lave e encere o carro regularmente: A cera cria uma camada protetora contra os raios UV, funcionando como um “protetor solar” para a pintura do seu carro. Manter o carro limpo também evita que sujeiras e dejetos de pássaros manchem a lataria sob o sol forte;

Verifique o sistema de arrefecimento: O calor exige mais do motor, e o sistema de arrefecimento precisa estar em dia. Confira o nível do líquido no reservatório (com o motor frio!) e fique atento a qualquer sinal de vazamento nas mangueiras;

Use o ar-condicionado com inteligência: Ao entrar no carro quente, abra as janelas por um ou dois minutos e ligue a ventilação antes de acionar o ar-condicionado. Isso força a saída do ar quente e reduz a carga inicial sobre o compressor;

Sinais de alerta: quando o calor já causou estragos?

Seu carro costuma dar sinais antes de um problema se agravar. Fique atento a estes sintomas, que podem indicar que o calor já está afetando componentes importantes.

Dificuldade para dar a partida: Pode ser um sinal de que a bateria está perdendo sua capacidade por causa do calor;

Pneus com aparência “baixa” ou com bolhas: Inspecione os pneus visualmente. Qualquer deformação é um sinal de alerta máximo para troca imediata;

Ar-condicionado que não gela como antes: Uma perda de eficiência pode indicar baixo nível de gás ou um compressor pedindo socorro;

Chiados ou ruídos estranhos no motor: Podem ser causados por correias ressecadas que estão prestes a arrebentar;

Cuidar do seu carro no calor não é um bicho de sete cabeças. Com um pouco de atenção e manutenção preventiva, você garante que sua máquina esteja sempre pronta para qualquer aventura, seja cruzando a cidade ou pegando a estrada. Proteger esses componentes essenciais significa menos visitas à oficina e mais tempo aproveitando o que realmente importa: o prazer de dirigir.