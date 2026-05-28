Por que sentimos mais sono no frio e como facilitar o despertar

A diminuição da luz solar e a queda nas temperaturas alteram o relógio biológico humano, aumentando a produção hormonal que induz ao descanso e dificulta a saída da cama

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nos meses mais frios, os dias ficam mais curtos e as manhãs mais escuras



Sentir uma vontade incontrolável de prolongar o descanso durante o inverno não é um sinal de fraqueza, mas sim uma resposta biológica natural humana. A arquitetura do nosso corpo funciona em sincronia com a luz do ambiente. Nos meses mais frios, os dias ficam mais curtos e as manhãs mais escuras, o que desregula a sinalização natural que o cérebro usa para iniciar o estado de alerta. Como resultado, o organismo entende que precisa conservar energia e prolongar o repouso, tornando a tarefa de levantar cedo um verdadeiro desafio fisiológico.

Sinais de que o frio está afetando seu ciclo de sono

O impacto das baixas temperaturas no corpo vai muito além da simples vontade de ficar debaixo das cobertas. As alterações na claridade do ambiente afetam diretamente a disposição e o funcionamento metabólico. Algumas das principais manifestações físicas incluem:

Dificuldade extrema para despertar: sensação de peso corporal e lentidão motora logo nas primeiras horas da manhã.

sensação de peso corporal e lentidão motora logo nas primeiras horas da manhã. Aumento repentino do apetite: necessidade frequente de consumir alimentos ricos em carboidratos para gerar calor e energia rápida .

necessidade frequente de consumir alimentos ricos em carboidratos para . Fadiga diurna prolongada: episódios recorrentes de sonolência e perda de foco, mesmo após uma noite que pareceu bem dormida.

episódios recorrentes de sonolência e perda de foco, mesmo após uma noite que pareceu bem dormida. Variações no humor e irritabilidade: flutuações emocionais e desânimo leve, sintomas intimamente ligados à privação de luz solar matina l.

flutuações emocionais e desânimo leve, sintomas intimamente ligados à l. Sensação de sono não reparador: a percepção constante de que o repouso noturno não foi suficiente para restaurar a capacidade cognitiva.

A biologia por trás da dificuldade de acordar

A grande causa biológica da letargia sazonal reside na flutuação do hormônio melatonina, a principal substância responsável por avisar ao cérebro que é hora de dormir. A glândula pineal libera a melatonina quase exclusivamente em ambientes escuros. Como o sol nasce mais tarde no inverno, o corpo produz e mantém esse hormônio circulando por um período muito maior. Essa presença prolongada na corrente sanguínea gera o embotamento e a sonolência matinal clássica da estação.

Além da questão luminosa, o nosso ritmo circadiano responde de forma imediata à temperatura. Para que o organismo faça a transição adequada do sono profundo para o estado de vigília ativa, a temperatura corporal central precisa subir levemente de manhã. Em ambientes muito frios, o corpo tem dificuldade extra para promover esse aquecimento, o que inibe o bloqueio da melatonina e atrasa a liberação de cortisol, o hormônio essencial para dar ao cérebro o impulso de despertar.

Quando o cansaço no inverno exige avaliação médica

Embora uma maior lentidão ao acordar seja totalmente esperada nesta época do ano, a incapacidade severa de manter a rotina pode mascarar condições clínicas que exigem investigação. Durante a avaliação, o médico observará o impacto sistêmico do cansaço na capacidade funcional do indivíduo para descartar desequilíbrios ocultos.

Os especialistas frequentemente investigam a possível presença do Transtorno Afetivo Sazonal (TAS), um tipo de depressão com padrão sazonal desencadeada pela restrição severa de luz. Para confirmar o diagnóstico e excluir outras patologias, o médico solicitará exames laboratoriais detalhados. O foco recai em identificar deficiências nutricionais comuns do inverno, como a queda drástica nos níveis de vitamina D, e na checagem da função tireoidiana, pois o hipotireoidismo pode simular perfeitamente a sensação de letargia crônica do frio.

Hábitos e estímulos para regular o relógio biológico

Para reeducar o corpo e combater a inércia matinal de forma totalmente não medicamentosa, o paciente deve focar em modular o próprio ambiente. O objetivo é simular artificialmente os gatilhos naturais de energia do verão:

Exposição luminosa imediata : abrir amplamente as janelas ou acender todas as luzes fortes logo ao despertar para frear abruptamente a produção de melatonina .

: abrir amplamente as janelas ou acender todas as luzes fortes logo ao despertar para . Gerenciamento térmico matinal : manter o quarto minimamente aquecido na transição da madrugada para a manhã ajuda o corpo a elevar a temperatura central com menos esforço.

: manter o quarto minimamente aquecido na transição da madrugada para a manhã ajuda o corpo a com menos esforço. Consistência restrita de horários : deitar e levantar exatamente na mesma hora todos os dias, fortalecendo a sincronização do ciclo circadiano sem abrir exceções drásticas nos finais de semana.

: deitar e levantar exatamente na mesma hora todos os dias, fortalecendo a sem abrir exceções drásticas nos finais de semana. Atividade física nas primeiras horas: realizar movimentos corporais, mesmo que leves, ao sair da cama acelera o fluxo vascular e estimula a liberação de endorfina e cortisol.

Lidar com a biologia do sono nos dias gelados requer adaptações práticas para evitar que o corpo entre em um modo crônico de economia de energia. Caso os novos hábitos não tragam alívio perceptível, ou se a fadiga excessiva vier acompanhada de isolamento profundo e tristeza constante, evite tentar contornar a situação por conta própria e recuse a automedicação. Busque o acompanhamento de um médico especialista, pois o conteúdo desta reportagem possui caráter exclusivamente informativo e não substitui de maneira alguma a avaliação clínica individualizada e o diagnóstico profissional adequado.