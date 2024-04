Apresentadora Silvia Poppovic relata ter sido vítima de assalto em SP

Apresentadora havia sido vítima de outro roubo, há seis meses, também em Higienópolis, no bairro onde mora; neste domingo, ela teve um anel roubado e ficou com as mãos machucadas

Reprodução/Instagram Por meio das redes sociais, ela relatou o episódio e publicou imagens mostrando que suas mãos ficaram ensanguentadas



A apresentadora de TV Silvia Poppovic afirmou ter sido vítima de assalto na esquina da sua residência no domingo (14). Em suas redes sociais, ela relatou o episódio e publicou imagens mostrando que suas mãos ficaram ensanguentadas. “Acabo de ser assaltada, na esquina da minha casa! Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos! O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e levar o celular! Do chão, comecei a gritar e ele fugiu”, disse a apresentadora. Na publicação, ela lamenta o ocorrido e cita indignação. “Fiquei com o coração partido com toda essa violência que nos cerca. Não dá mais”, reclamou ela.

A apresentadora havia sido vítima de outro roubo, há seis meses, também em Higienópolis, no bairro onde mora. Na ocasião, um criminoso invadiu pela janela o táxi que Silvia ocupava e arrancou o celular de suas mãos.

