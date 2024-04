ONU alerta para iminência de conflito devastador no Oriente Médio

Secretário António Guterres chamou atenção para responsabilidade da comunidade internacional em evitar uma escalada da animosidade entre Irã e Israel e em alcançar um cessar-fogo em Gaza

SPENCER PLATT/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Getty Images via AFP Guterres liderou coordenou a reunião de emergência na entidade após o ataque do Irã a Israel



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou para a iminência de um conflito devastador no Oriente Médio durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, neste domingo (14). Guterres liderou coordenou a reunião de emergência na entidade após o ataque do Irã a Israel. Ele pediu contenção e destacou a necessidade de evitar a escalada de confrontos militares na região. O secretário-geral ressaltou que os civis já estão sofrendo as consequências e que é fundamental recuar do abismo para preservar a paz e a segurança regionais e globais. Outros pontos destacados por Guterres foram importância da comunidade internacional para evitar uma escalada entre o Irã e Israel, alcançar um cessar-fogo em Gaza e garantir a libertação dos reféns mantidos pelo grupo islâmico Hamas, além da necessidade de prevenir uma deterioração da situação na Cisjordânia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, afirmou que o Irã representa uma grave ameaça à segurança global e que é crucial deter as ambições perigosas do país. Ele ressaltou a importância de conter as ações iranianas para evitar um cenário de guerra na região. O Irã justificou o ataque de sábado como ato; de retaliação pelo bombardeio do seu consulado em Damasco – Israel insistiu que tem o direito de resposta aos ataques iranianos.

*Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA