Sindicato dos Metroviários de SP descartam greve na próxima semana

Categoria decidiu realizar nova paralisação unificada com CPTM e Sabesp; discussão ocorre após demissão de cinco operadores de trens

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Assembleia durou 24 horas e teve 2.700 votantes



Trabalhadores do Metrô de São Paulo descartaram nesta quinta-feira, 26, a possibilidade de greve que estava prevista para a próxima terça-feira, 31. A assembleia, que foi realizada pelo Sindicato dos Metroviários, reuniu mais de 2.700 pessoas votantes durante 24 horas. A discussão sobre uma nova greve veio à tona após a demissão de cinco funcionários de trens, justificada pela paralisação surpresa que ocorreu no dia 12 de outubro. A proposta, desta vez, é unir uma greve entre funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia Ambiental do Estado (Sabesp), com a possibilidade de participação do Sindicato dos professores do Estado, a Apeoesp. A informação foi confirmada nas redes sociais pela presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa: “Com grande participação (2744 votantes), a Assembleia dos metroviários decidiu não fazer greve no dia 31/10. Respeitamos a vontade da categoria. Orgulho da disposição de + de 85% dos trabalhadores de ampliar a luta unificada contra as privatizações, terceirizações e demissões!”