Sintomas e causas da dermatite atópica nos dias de frio

Entenda por que a queda das temperaturas agrava o ressecamento da pele e saiba o que fazer para recuperar a barreira natural de proteção do corpo

Divulgação / Freepik Dermatite atópica é uma doença crônica e inflamatória da pele que provoca irritação profunda, ressecamento extremo e feridas pelo corpo



A dermatite atópica é uma doença crônica e inflamatória da pele que provoca irritação profunda, ressecamento extremo e feridas pelo corpo. A condição ocorre devido a uma dificuldade natural que o organismo tem em reter a umidade, deixando a superfície da pele desprotegida contra agressores externos. Embora essa sensibilidade se manifeste ao longo de todo o ano, é durante os meses de outono e inverno que a maioria dos pacientes enfrenta o pico das crises, exigindo adaptações rápidas na rotina para conter o desconforto e evitar infecções secundárias.

Sintomas que exigem atenção na pele

Durante uma crise de exacerbação, o corpo emite sinais claros de inflamação. Diferente de um ressecamento passageiro ocasionado apenas pelo clima, o paciente atópico sofre com um quadro que frequentemente prejudica a qualidade de vida e a rotina de sono. Os sinais mais habituais incluem:

Coceira persistente e incontrolável, que tem a característica de se tornar muito mais intensa durante o período noturno;

Placas avermelhadas ou escurecidas, surgindo especialmente em áreas de dobras, como pescoço, atrás dos joelhos e na parte interna dos cotovelos;

Descamação excessiva e esbranquiçada em extensas áreas dos braços, costas e pernas;

Formação de pequenas bolhas de água que vazam fluidos transparentes ao serem coçadas, transformando-se em crostas grossas;

Pele espessa e com rachaduras, fruto do atrito constante das unhas contra a região já machucada;

Por que as temperaturas baixas pioram a condição

O ciclo inflamatório não é intensificado pelo inverno de forma acidental. O agravamento ocorre porque a combinação implacável de ar seco e baixas temperaturas ambientais ataca o já frágil escudo protetor da pele. Essa proteção, também chamada de manto hidrolipídico, funciona como uma película de gorduras naturais e água que impermeabiliza o corpo. Com as temperaturas menores, suamos menos e a umidade do ar despenca, ressecando rapidamente os tecidos expostos.

Para piorar esse cenário ambiental, as nossas escolhas de conforto também agem como gatilhos. Os banhos prolongados com a água muito quente removem a oleosidade natural da pele de forma agressiva. Além disso, o uso de casacos e suéteres feitos de lã ou fibras sintéticas cria um forte atrito contra as pernas e braços, esquentando a região de maneira abafada e deflagrando o reflexo imediato de coceira.

O caminho para confirmar o diagnóstico

A constatação da dermatite atópica é feita de maneira essencialmente clínica, o que significa que o paciente raramente precisará passar por biópsias ou grandes exames laboratoriais na etapa inicial. O dermatologista ou alergista treinado analisa visualmente o padrão das placas na pele e a textura das áreas afetadas.

A conversa no consultório, no entanto, é o elemento mais decisivo. O especialista investiga todo o histórico familiar de alergias respiratórias, avaliando se a pessoa já convive com asma alérgica ou rinite, condições que caminham lado a lado com a atopia. O médico também mapeia a frequência das feridas e a relação de piora com o clima local para descartar problemas parecidos, como a psoríase ou infecções provocadas por fungos.

Opções seguras de tratamento e prevenção diária

Mesmo não tendo uma cura definitiva estipulada pela medicina, o controle prolongado das lesões apresenta altíssimas taxas de sucesso. A base central desse cuidado contínuo é a restauração da hidratação natural diária, que age quebrando o ciclo crônico entre a inflamação e a coceira.

Hidratação no primeiro minuto pós-banho: É fundamental aplicar cremes de alta espessura enquanto o corpo não secou por completo. Isso retém a água nos tecidos antes da evaporação para o ambiente;

Mudança no formato dos banhos: Diminua a temperatura do chuveiro para morna e restrinja o tempo debaixo da água para menos de dez minutos;

Seleção rigorosa de sabonetes: Produtos em barra convencionais são agressivos para pessoas atópicas. Recomenda-se lavar o corpo com sabonetes líquidos de limpeza suave, limitando a espuma às axilas, região íntima e pés;

Contato agradável com roupas: Tire as malhas grossas do contato direto com a pele. Prefira sempre uma camada de roupas de tecido cem por cento algodão como isolante contra os casacos mais ásperos;

Abordagens medicamentosas em consultório: Nas crises descontroladas, o médico especialista traça estratégias utilizando cremes anti-inflamatórios, imunossupressores locais e até mesmo terapias biológicas injetáveis avançadas para domar o processo autoimune;

Pesquisar de forma proativa sobre como aliviar a coceira e os sintomas da dermatite que pioram na época do frio é o primeiro passo para resgatar a qualidade de vida, porém, os pacientes nunca devem aplicar pomadas por conta própria. Cremes à base de corticoide que trazem alívio mágico e rápido também carregam o risco de criar dependência da pele e o temido efeito rebote, fazendo com que a inflamação volte muito pior do que estava. Este material não substitui, em nenhuma circunstância, a avaliação presencial minuciosa com um médico dermatologista, que definirá os produtos corretos e a estratégia clínica ideal para o grau de sensibilidade da sua pele.