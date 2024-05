Sobe para 155 o número de pessoas mortas pelas chuvas no RS

Saque calamidade está disponível para trabalhadores atingidos pelas enchentes no Estado

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Avenidas e ruas da cidade de Porto Alegre (RS) acumulam lixo, lama, móveis, roupas e outros objetos danificados pelas enchentes, nesta sexta-feira, 17 de maio de 2024. Moradores e comerciantes iniciaram a limpeza de seus imóveis depois que a água começou a baixar na área do centro histórico da capital gaúcha. O nível do Lago Guaíba atingiu a marca de 4,65 metros esta tarde, a menor desde domingo, 12.



Novo boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul deste sábado (18), revela que o número de óbitos é de 155, já o número de pessoas desaparecidas baixou para 94. O número de animais resgatados subiu para 12.215, e o número de pessoas feridas se manteve em 806 feridos. Já são 461 municípios afetados, 540.188 desalojados e 2.304.422 afetados. A previsão para este sábado (18), é de chuvas isoladas e mais fracas, com foco no norte do estado. Nas demais regiões, dia nublado, mas sem chuva. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, ainda está caindo e chegou a marca de 4,53 metros, segundo informações da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Moradores já estão indo até suas casas para limparem a lama e verem o estrago que as chuvas causaram.