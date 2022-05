Sobe para 25 número de mortos em operação no Rio de Janeiro

Dois suspeitos que estavam sob custódia e um menor de idade morreram nesta quarta-feira, 25; quatro pessoas permanecem internadas

CELSO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, 28 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, sendo que 21 chegaram mortas



O número de mortos pela operação policial realizada na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, subiu para 25 na manhã desta quarta-feira, 25, após dois suspeitos que estavam sob custódia morrerem no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Também foi confirmado óbito de um menor de idade, que havia sido encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. Em nota, a Secretaria de Saúde Municipal informou que o ” menor sem identificação chegou na unidade já em óbito” e que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Além disso, comunicado da Secretaria do Estado diz que “quatro pacientes seguem internados, sendo dois em estado grave e dois estáveis, e um foi transferido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)”.

Outras sete pessoas foram feridas durante confrontos ocorridos nesta terça-feira, 24. A intervenção policial teve início por volta das 4h da manhã e contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e tinha como finalidade o combate ao tráfico de drogas na região. Segundo Instituto Fogo Cruzado, trata-se da maior chacina do ano no estado. Ao todo, 11 escolas foram fechadas no entorno em decorrência dos tiroteios.