Sobe para 64 o número de mortos pelas chuvas no litoral norte de SP; Bombeiros buscam último desaparecido

Total de desabrigados e desalojados caiu para 2.440 após início das ações para realocar a população em espaços seguros

Crédito: Sérgio Barzaghi/Governo do Estado de SP Agentes e cachorros da polícia continuam buscas por última pessoa desaparecida no litoral norte de SP



O número de mortos no litoral norte de São Paulo após temporal que ocorreu há uma semana sobe para 64, sendo 63 em São Sebastião e um em Ubatuba. Outras 28 pessoas ficaram feridas. Ainda há uma pessoa desaparecida na região. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do Estado. As instituições também apontam que, após as últimas ações da administração pública para retomada social e econômica das cidades afetadas, o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas caiu de 4.066 para 2.440. As principais ocorrências foram registradas em São Sebastião, Ubatuba, Guarujá, Bertioga e Caraguatatuba. O governo do Estado afirma que irá utilizar as vagas disponíveis da rede hoteleira local para abrigar as pessoas, além de construir rapidamente uma vila de passagem, antes das construções de moradias permanentes, para realocar as pessoas que ainda estão em abrigos temporários. A meta é que a população desocupe as sete escolas usadas de abrigo até o dia 6 de março, para que as aulas possam ser retomadas.