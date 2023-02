‘Temos condições de abrigar todos’, diz Tarcísio sobre mais de 4 mil desalojados e desabrigados no litoral norte

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, governador de SP fez balanço das operações e anunciou que vai nomear um gerente para ser ”os olhos do governo’ na região

Vinicius Freitas/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas acompanha os trabalhos em São Sebastião



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, neste sábado, 25, que o Estado “tem condições de abrigar todos” os mais de 4 mil desalojados e desabrigados que foram afetados pelo temporal, durante o feriado de Carnaval, no litoral norte. A declaração foi feita em entrevista exclusiva à Jovem Pan News. “Tem vaga para todos. Temos condições de abrigar todos no sistema hoteleiro do litoral norte”, frisou. O governador também anunciou que vai nomear um gerente para ser ”os olhos do governo” na região. “Nós vamos constituir uma gerência permanente aqui em São Sebastião, vamos nomear o gerente para que ele seja os olhos do governo do Estado aqui. A gente estará sempre vindo para cá porque queremos transformar esse episódio de dor em um episódio que possa ser replicável, que possa ser um exemplo. Então queremos fazer com que aqui a gente tenha um bom exemplo de reconstrução, de volta por cima”, comentou. Tarcísio ainda fez um balanço positivo sobre a transferência do gabinete para o litoral norte, inclusive, com grande parte do secretariado. “Era importante porque neste momento que as pessoas mais precisam do abraço, da palavra, do compromisso, ver que o governo está presente. Nunca faltou apoio da Prefeitura, sempre esteve presente junto das pessoas no primeiro momento e o governo do Estado também. Muitas vezes estamos passando pelas ruas, principalmente na Barra do Sahy, e as pessoas têm dúvida do que estamos fazendo. E mostramos que estamos ali esclarecendo, indo em uma associação de moradores para ouvi-los. Então isso tem sido um papel fundamental nessa questão de comunicação”, completou.

Na sexta-feira, 24, o governador participou de reunião com representantes do setor hoteleiro do litoral norte para delinear uma parceria para que a rede de hotéis e pousadas da região possam receber desabrigados pelas fortes chuvas e consequentes deslizamentos que ocorreram no Carnaval. A projeção é que 4 mil pessoas necessitem de abrigos por um tempo maior. Nos próximos dias, será formalizada uma comissão com membros do governo estadual, da Prefeitura de São Sebastião e do setor hoteleiro do litoral norte para discutir a viabilidade da parceria. Serão avaliados os modelos de parceria, a disponibilidade de leitos e, também, a instauração de uma faixa de preços pelo uso da rede hoteleira. Na próxima semana, o governador Tarcísio de Freitas também se reunirá com bancos e instituições financeiras para custear a ação. “Assim que tivermos o ok para o financiamento, vamos começar de imediato essa parceria. A nossa necessidade é atendermos 4 mil pessoas”, reforçou.