Sobe para cinco o número de mortos por causa do ciclone que atinge o RS; 11 seguem desaparecidos

As buscas por sobreviventes e vítimas seguem em andamento e, segundo as autoridades, já são 39 municípios atingidos, com registro de 2.330 desabrigados e 282 desalojados

Reprodução/Facebook Prefeitura de Sapucaia do Sul Cidade de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi uma das atingidas pelas chuvas causadas pelo ciclone



De acordo com as informações divulgadas neste sábado, 17, pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, cinco pessoas morreram e 11 estão desaparecidas por consequência dos temporais causados por um ciclone extratropical que atinge o Estado desde esta sexta-feira, 16). Estão desaparecidas nove pessoas no município de Caraá e duas em Maquiné. Entre as mortes, duas foram registradas em São Leopoldo, uma em Maquiné, uma em Novo Hamburgo e uma em Gravataí. As buscas por sobreviventes e vítimas seguem em andamento. Segundo as autoridades, já são 39 municípios atingidos, com registro de 2.330 desabrigados e 282 desalojados. O governador Eduardo Leite (PSDB) comunicou que houve a liberação imediata de R$ 1,1 milhão para os municípios de Maquiné, Itati, Três Forquilhas, Dom Pedro de Alcântara e Morrinhos do Sul para minimizar os efeitos do ciclone. Também foram embarcadas 250 cestas básicas para apoio imediato à população, oriundas da Secretaria de Assistência Social do Estado.

Defesa Civil Estadual atualizando as informações: foi notificado o desaparecimento de mais duas pessoas no município de Caraá. Buscas reiniciaram hoje cedo. Ainda, foi registrado mais um óbito, de um homem de 29 anos, possivelmente por afogamento, na cidade de Gravataí. — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) June 17, 2023

A Defesa Civil informou que uma das vítimas de São Leopoldo tinha 23 anos e morreu após sofrer uma descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo de um desaparecido foi encontrado no bairro São José. Em Maquiné, a vítima é um homem de 69 anos, segundo a prefeitura. O quarto óbito foi registrado em Novo Hamburgo e se trata de um homem, de 60 anos, segundo a Defesa Civil, que também afirmou que a vítima em Gravataí é um homem de 29 anos que morreu, possivelmente, por afogamento. Além disso, cerca de 120 mil pontos estão sem energia elétrica na área de concessão da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica. Na área de cobertura da Rio Grande Energia, são 68 mil clientes sem energia disponível.

Portanto: seguem desaparecidas nove pessoas em Caraá e duas em Maquiné. Buscas em andamento. Foram contabilizadas cinco mortes: duas em São Leopoldo, uma em Maquiné, uma em Novo Hamburgo e uma em Gravataí. — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) June 17, 2023