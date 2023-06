Ciclone extratropical: confira por onde vai passar e entenda como se forma

Fenômeno atinge os Estados do Sul do país desde quarta-feira, 14, e causou estragos no sul catarinense e no norte gaúcho

Reprodução/Facebook Prefeitura de Sapucaia do Sul Cidade de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi uma das atingidas pelas chuvas causadas pelo ciclone



Os Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão sendo atingidos por um ciclone. A passagem do fenômeno pela região provocou chuvas intensas, deslizamentos de terra, inundações e uma morte até o momento. Além disso, duas pessoas estão desaparecidas e aulas das redes estaduais e municipais de algumas regiões foram suspensas. Nesta sexta-feira, 16, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta de perigo para o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Nesta quinta-feira, 15, algumas cidades chegaram a registrar mais de 200 mm de chuva em 24 horas, além de ventos de mais de 200 km/h. As autoridades estão agindo para minimizar os danos e socorrer a população atingida pelas chuvas.

O que é um ciclone?

Ciclones são fenômenos que tem como principal característica uma pressão atmosférica inferior às da áreas vizinhas, com centro de circulação fechado, no qual os ventos sopram para dentro, no entorno do centro. Normalmente, os ciclones surgem nos oceanos, tendo a origem potencializada por áreas de baixa pressão. Os ciclones surgem através da movimentação de ar, com ar quente úmido subindo para camadas mais altas da atmosfera e o ar frio seco e denso descendo para a superfície. Com isso, origina-se o processo de convecção, que gera uma área de instabilidade. A instabilidade combinada à topografia irregular da região, que é composta por serras,

Por onde o ciclone passará?

A previsão inicial era de que o ciclone passasse apenas pelo Sul do país, atingindo principalmente os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e provocando chuvas com volume superior a 100 mm em até 24 horas. Nesta sexta-feira, 16, as principais áreas afetadas deverão ser entre o sul catarinense e o norte gaúcho. O Estado do Paraná não deve ser atingido pelo fenômeno, mas deverá sentir os efeitos, como chuvas e fortes ventos. Algumas áreas da região do Sul de São Paulo também devem sofrer com os impactos.

Veja registros do ciclone feitos pelo Inmet: