Sobe para oito número de mortos em desabamento de ponte entre Maranhão e Tocantins

Viga central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira caiu no domingo (22), sem que, por enquanto, se conheçam as causas

Reprodução/Instagram/@vshenrique As autoridades alertaram na terça-feira sobre o risco de contaminação no rio



O desabamento no domingo de uma ponte que ligava o Tocantins ao Maranhão deixou oito mortos e nove desaparecidos, indicaram as autoridades nesta quinta-feira (26), após o resgate de outros quatro corpos no Rio Tocantins, onde foi descartado um risco significativo de contaminação. Dois corpos foram retirados do rio Tocantins na quarta-feira, enquanto outros dois foram localizados nesta quinta-feira dentro de uma caminhonete submersa.

“Essas vítimas são de difícil acesso, vai ser difícil a recuperação desses corpos, mas já estamos analisando as imagens para traçar a estratégia de retirada desses corpos”, disse o tenente-coronel Rafael Menezes, em um vídeo enviado à AFP pelos bombeiros. A viga central da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre os estados do Maranhão e Tocantins, desabou no domingo, sem que, por enquanto, se conheçam as causas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As autoridades alertaram na terça-feira sobre o risco de contaminação, pois três caminhões que caíram no rio “transportavam 22 mil litros de pesticidas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, um produto químico corrosivo”. Um porta-voz dos bombeiros informou à AFP que os tanques desses caminhões estavam “intactos” após a queda. “Os tanques estão intactos. Agora é armar estratégias para poder recuperar esse material”, disse o porta-voz.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP