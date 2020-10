Sogra de Lula morre aos 80 anos por complicações da Covid-19

Dona Vani Terezinha, como era conhecida, completaria hoje 80 anos, e morreu em São Bernardo do Campo, onde morava com o ex-presidente e sua companheira, Rosângela Silva

Por causa da pandemia, não houve velório



A sogra do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faleceu na manhã desta quarta-feira, 28, por complicações decorrentes da Covid-19. Dona Vani Terezinha, como era conhecida, completaria hoje 80 anos, e morreu em São Bernardo do Campo, onde morava com Lula e sua companheira, Rosângela Silva. Segundo nota da assessoria do petista, ela havia contraído o coronavírus após precisar passar por uma internação durante um episódio de infecção urinária. “Mais umas milhares de vítimas brasileiras dessa doença terrível”, diz a nota.

Por causa da pandemia, não houve velório. Todas as pessoas que conviviam com Dona Vani, incluindo o ex-presidente, fizeram testes para a Covid-19 nas últimas semanas e os resultados foram negativos. “A família agradece a atenção e cuidado que a equipe do Hospital de Clínicas de São Bernardo tiveram durante todo o tratamento de Dona Vani”, afirma o comunicado. Lula comemorou o seu aniversário de 75 anos nesta terça-feira, 27. Em sua página oficial no Facebook, agradeceu as felicitações. “Estou muito emocionado com as homenagens que recebi hoje. Emocionado com as mensagens dos meus companheiros de partido, dos nossos amigos do PSOL, do PCDOB, do PDT, do PSB, de tantos amigos da luta internacional, da luta sindical, dos artistas, personalidades, cada um de vocês que mandou uma mensagem carinhosa”, escreveu.