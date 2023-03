Solta por engano, serpente píton é retirada de parque no RJ e morta por cachorro

Espécie exótica, que não é nativa do Brasil, estava na Floresta da Tijuca

Ascom/PNT Píton foi atacada por um cachorro na Floresta da Tijuca e levada por ele até uma casa



Uma serpente da espécie “píton ball”, que não é nativa do Brasil, foi morta por um cachorro no Rio de Janeiro. O animal exótico foi solto no Parque Nacional da Tijuca por engano, na última sexta-feira, 3, por bombeiros. Eles acharam que se tratavam da nativa jiboia. A píton foi atacada pelo cachorro na Floresta da Tijuca e levada por ele até uma casa. O dono da residência chamou o Corpo de Bombeiros ao ver que o cão estava com uma serpente. Equipes do Centro de Recuperação de Animais Selvagens da Universidade Estácio de Sá identificaram a espécie da serpente por meio dos padrões de cores e desenhos das escamas. No entanto, o animal não resistiu aos ferimentos causados pelo cachorro e morreu.