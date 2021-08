SP acaba com restrições do comércio a partir desta terça; veja como será o funcionamento

Bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais podem funcionar com 100% de ocupação, sem limite de horário

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bares podem voltar a funcionar sem limite de horário



As medidas de restrição de horário e público para atividades comerciais chegaram ao fim no Estado de São Paulo nesta terça-feira, 17. A nova fase, anunciada como “retomada segura” pelo governo estadual, permite 100% de ocupação em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, sem limite de horário. No entanto, ainda é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social de 1 metro. A flexibilização vale para todo o Estado, mas as prefeituras tem autonomia para decidir se querem manter ou não as restrições. Eventos sociais, culturais e corporativos também estão liberados, mas com limite de público. Festas, boates, shows com público em pé e eventos esportivos com torcida continuam proibidos. Segundo o governo de São Paulo, 70,70% da população do Estado já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 29,13% tem o esquema vacinal completo. Entre a população adulta, 92,56% já tomaram a primeira dose.