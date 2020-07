SP chega a 20.894 mortes por Covid-19; casos confirmados são 452 mil

Em entrevista coletiva, a Secretaria de Saúde paulista associou os altos números de novos casos a uma instabilidade ocorrida nesta semana no sistema do SUS

O estado de São Paulo registrou mais 12.561 casos de infecção pelo novo coronavírus e 362 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com informações dadas pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Estado nesta quinta-feira, 23. O total de infectados pela doença foi para 452.007 e os óbitos subiram para 20.894. A Secretaria Estadual de Saúde paulista apresentou os dados em uma entrevista coletiva em que voltou a associar o número de novos casos (o terceiro maior desde o início da pandemia) a uma instabilidade ocorrida nesta semana no sistema do Sistema Único de Saúde (SUS) que contabiliza os números. Essa falha, segundo o epidemiologista Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência, fez com que o sistema não recebesse informações inseridas por prefeituras e outros órgãos, de forma que os números ficaram represados e só estejam aparecendo agora.

“A avaliação do centro de contingência é de que a situação apresenta uma melhora global no estado. É discreta, mas é uma melhora”, disse o epidemiologista. Menezes ainda disse que a instabilidade no sistema durou cinco dias, e que os números ainda podem vir artificialmente altos nesta sexta-feira, 24. “Esses dados existem, mas foram contabilizados de forma extemporânea, e por isso sobrecarregaram as estatísticas”, disse o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn. O secretário executivo do Centro de Contingência, João Gabbardo, preferiu avaliar a soma dos dados da semana, comparando-os com os números da semana passada, para dizer que, considerando os números baixos do começo da semana e os picos de casos altos registrados nesta quarta-feira, 22, e hoje, os dados desta semana estão menores do que os da semana passada, o que seria uma sinalização de melhora da epidemia no Estado.

“A capital tem um comportamento diferente do interior, o que está totalmente previsto nosso plano”, disse o secretário. “Houve uma redução nesta semana, comparado com a semana anterior, de 26% no número de casos confirmados. E o número de óbitos na capital reduziu em torno de 18%. Já no interior, houve um acréscimo efetivo de 3% entre os dados desta semana com a semana passada”, completou.

Nesta sexta-feira, 24, o Centro de Contingência irá anunciar novas mudanças nas configurações do Plano São Paulo, que vem liberando as atividades econômicas do Estado seguindo regras específicas para cada atividade econômica e uma classificação de cada região administrativa do Estado, de acordo com a situação da epidemia em cada área. Também haverá uma revisão da classificação das cidades, que poderão regredir ou avançar nas liberações (na semana passada, só podiam se manter na mesma classificação que estavam ou regredir para uma fase anterior).

*Com informações do Estadão Conteúdo