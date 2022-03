SP deve liberar uso de máscaras em locais abertos nesta quarta-feira

Governo do Estado esteve em reuniões ao longo do dia para definir as diretrizes para a desobrigação do equipamento de proteção contra a Covid-19

EFE/Sáshenka Gutiérrez O Estado de SP estuda liberar o uso de máscaras ao ar livre em dezembro de 2021, mas adiou a decisão em decorrência da Ômicron



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deve anunciar, nesta quarta-feira, 9, a liberação do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos. A cúpula do governo paulista, auxiliada pelos membros do Comitê Científico, participou de uma série de reuniões nesta terça-feira, 8, para discutir e definir as diretrizes da medida. Segundo apurou a Jovem Pan, o martelo será batido em uma nova conversa na manhã desta quarta, antes da coletiva de imprensa que será realizada no Palácio dos Bandeirantes – o governo ainda discute se a decisão valerá ou não para escolas.

A flexibilização do uso de máscaras entraria em vigor em dezembro do ano passado, mas a decisão foi adiada em razão da disseminação da variante Ômicron do novo coronavírus no Estado. Desta vez, a cúpula do Palácio dos Bandeirantes se apoia na atual situação epidemiológica e no avanço da vacinação para adotar a medida. Em São Paulo, 92.38% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19; 89.19% completou o esquema vacinal. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 70,41% já recebeu uma dose, enquanto 19,59% tomou as duas doses. No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB), anunciou no último dia 3 a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos. A medida entrou em vigor na última segunda-feira, 7. Também na segunda, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou um decreto no Diário Oficial acabando com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O uso do equipamento de proteção não é exigido em locais abertos no Rio de Janeiro desde outubro de 2021.